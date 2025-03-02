شركة "لوفتهانزا" الألمانية تستأنف رحلاتها إلى طهران

طهران - (د ب أ)

أعلنت شركة "لوفتهانزا" الألمانية للطيران، اليوم الأحد، استئناف رحلاتها إلى إيران بعد أشهر من التوقف بسبب توترات عسكرية.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، هبطت طائرة تابعة للوفتهانزا في العاصمة طهران في وقت متأخر من مساء أمس السبت.

وأوقفت شركة لوفتهانزا مؤقتا رحلاتها إلى طهران وتل أبيب في الخريف الماضي بسبب التوترات بين إسرائيل وإيران. وقبل أسابيع قليلة، أعلنت الشركة في فرانكفورت أنها ستستأنف رحلاتها من وإلى إسرائيل.