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شركة "لوفتهانزا" الألمانية تستأنف رحلاتها إلى طهران

01:19 م الأحد 02 مارس 2025

شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران

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طهران - (د ب أ)

أعلنت شركة "لوفتهانزا" الألمانية للطيران، اليوم الأحد، استئناف رحلاتها إلى إيران بعد أشهر من التوقف بسبب توترات عسكرية.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، هبطت طائرة تابعة للوفتهانزا في العاصمة طهران في وقت متأخر من مساء أمس السبت.

وأوقفت شركة لوفتهانزا مؤقتا رحلاتها إلى طهران وتل أبيب في الخريف الماضي بسبب التوترات بين إسرائيل وإيران. وقبل أسابيع قليلة، أعلنت الشركة في فرانكفورت أنها ستستأنف رحلاتها من وإلى إسرائيل.

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شركة لوفتهانزا الألمانية طهران تل أبيب
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