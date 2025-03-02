الفاتيكان يكشف مستجدات الوضع الصحي للبابا فرانسيس

روما - (أ ب)

وصف الأطباء حالة البابا فرنسيس اليوم الأحد، بالـ "مستقرة"، بينما يستريح ويواصل تعافيه في المستشفى من الالتهاب الرئوي المزدوج، إلا أنه غاب مجددا عن قداس الظهيرة الأسبوعي، لتجنب مجرد الظهور العلني لفترة وجيزة.

وقام البابا، للمرة الثالثة على التوالي، بإلغاء موعد تقديمه لصلاة التبشير الملائكي التقليدية. وكان من الممكن أن يقدمها من جناحه في الطابق العاشر بمستشفى "جيميلي"، حيث يتلقى العلاج، لو كانت حالته الصحية جيدة بالقدر الكافي.

وقرر الفاتيكان عوضا عن ذلك، توزيع نص الصلاة المعد مسبقا بينما يواصل البابا فرنسيس تعافيه.

وأفاد الفاتيكان في تحديثه اليومي، اليوم الأحد بأن "الليلة كانت هادئة، والبابا لا يزال يستريح".

ولم يعان البابا من الحمى، أو من ارتفاع عدد خلايا الدم البيضاء، والتي من شأنها أن تشير إلى أن جسمه لا يزال يحارب عدوى.

وذكر الأطباء أمس السبت، أن حالة البابا /88 عاما/ مستقرة، دون الإشارة إلى أن حالته حرجة، وأفادوا مجددا باستمرار تحسنه. ويأتي تقييم الأطباء الذي يتسم بالتفاؤل، بعد يوم من تعرض البابا لأزمة تنفسية أدت إلى وضعه على جهاز تنفس صناعي غير جراحي.