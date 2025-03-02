نواب الائتلاف الإسرائيلي يرحبون بقرار نتنياهو بوقف دخول المساعدات إلى غزة

تل أبيب - (د ب أ)

رحب نواب الائتلاف الإسرائيلي، اليوم الأحد، بقرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعدم السماح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة، مشيرين إلى رفض حماس قبول ما تقول إسرائيل إنه اقتراح أمريكي لتمديد المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار خلال عيد الفصح وشهر رمضان إلى جانب إطلاق سراح المزيد من الأسرى.

وكتب وزير التعليم الإسرائيلي يوآف كيش في تغريدة له على موقع إكس "القرار بوقف دخول المساعدات الإنسانية حتى عودة الأسرى مهم وصحيح. يجب على إسرائيل أن تستمر في الضغط على حماس بكل ما لديها من أدوات، مع التعاون مع الإدارة الأمريكية حتى عودة آخر الأسرى"، حسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل اليوم الأحد.

ومن جانبه، قال وزير الاتصالات شلومو كرعي إن "جميع الأسرى يجب أن يعودوا إلى ديارهم بشكل فوري" وإلا فإن إسرائيل ستمطر "النار والكبريت على الإرهابيين الحقيرين بدون رحمة".

ورحب إيتامار بن غفير، وزير الأمن القومي السابق، الذي انسحب حزبه عوتسما يهوديت من الائتلاف، احتجاجا على اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس بقرار نتنياهو "إذا تم تنفيذه بالفعل" مضيفا إنه "من الأفضل أن تأتي متأخرا من ألا تأتي أبدا".

وأضاف في بيان "يتعين أن تكون تلك هي السياسة حتى عودة آخر الأسرى".

وكانت إسرائيل قد أعلنت في وقت سابق أنها أوقفت دخول جميع السلع والإمدادات إلى غزة.

ولم يوضح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي القرار لكنه حذر من "عواقب إضافية" إذا لم تقبل حماس ما تقول إسرائيل إنه مقترح أمريكي لتمديد وقف إطلاق النار. ولم يتضح على الفور ما إذا كان تسليم المساعدات توقف بشكل كامل أم لا.