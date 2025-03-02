بعد المشادة مع ترامب.. ستارمر: لا أعتقد أن زيلينسكي ارتكب أي خطأ

وكالات

علق رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، على أجواء اجتماع الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قائلًا: "شعرت بعدم الارتياح أثناء مشاهدة اجتماع ترامب وزيلينسكي".

وتابع: "لا أحد يريد أن يرى ذلك"، مضيفًا: "لا أعتقد أن زيلينسكي ارتكب أي خطأ، وأنا واثق من أن ترامب يريد السلام الدائم".

وقال ستارمر، إن هدفه الرئيسي هو العودة للتركيز على وقف إطلاق النار في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن بريطانيا ستعمل مع فرنسا وأوكرانيا على خطة لوقف القتال.

وأوضح أنه سيجتمع فريقان بريطاني وأمريكي قريبًا بشأن الضمانات الأمنية الأوكرانية، قائلًا: "سنحتاج إلى ضمان أمني أمريكي لأوكرانيا حتى مع زيادة الإنفاق الدفاعي الأوروبي".

كما قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، "لا أثق في كلام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأثق في كل من الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والأوكراني فولوديمير زيلينسكي".

واجتمع ستارمر و زيلينسكي، أمس السبت، في مقر الحكومة البريطانية "داونينج ستريت"، وقال ستارمر لزيلينسكي: "لكم الدعم الكامل من جميع أنحاء المملكة المتحدة، ونحن نقف معك ومع أوكرانيا مهما طال الأمر".

ورد زيلينسكي قائلًا: "أريد أن أشكركم، شعب المملكة المتحدة. هذا الدعم الكبير منذ بداية هذه الحرب".

ووقعت مشادة كلامية حادة بين ترامب وزيلينسكي في البيت الأبيض، الجمعة، بشأن ضرورة التوصل إلى تسوية في الحرب مع روسيا.

ووبخ ترامب زيلينسكي أثناء جلوسهما في المكتب البيضاوي، وطلب منه أن يكون أكثر "امتنانًا"، قائلًا "أنت لست في وضع يسمح لك بأن تملي علينا ما نشعر به"، مضيفًا "شعبك شجاع جدًا، لكن إما أن تبرم صفقة أو سننسحب، وإذا انسحبنا، فسوف تقاتل حتى النهاية".

وبعد الاجتماع، أمر ترامب زيلينسكي بمغادرة البيت الأبيض رغم رغبة أوكرانيا في مواصلة المحادثات، وألغى مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا كان مقررًا.