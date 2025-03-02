بمساعدة فرنسا.. بريطانيا تكشف عن خطة لوقف إطلاق النار في أوكرانيا

لندن - (أ ب)

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الأحد، إن بريطانيا وفرنسا وأوكرانيا اتفقوا على العمل لوضع خطة لوقف إطلاق النار لتقديمها للولايات المتحدة.

وقال ستارمر إن الخطة ظهرت بعد مباحثات بين مسؤولي الدول الأربع في أعقاب الخلاف الذي وقع بين الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض.

وأوضح ستارمر لهيئة الإذاعة البريطانية " بي بي سي" أنه يعتقد أن الرئيس الأمريكي يريد سلاما دائما في أوكرانيا.

وكرر ستارمر تأكيده بأنه ستكون هناك حاجة لضمانات أمنية أمريكية من أجل استمرار السلام.

ويذكر أن ستارمر يستضيف قمة للقادة الأوروبيين في لندن اليوم الأحد لمناقشة مسألة أوكرانيا.