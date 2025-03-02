فايننشال تايمز: خطة إعادة تشغيل نورد ستريم 2 يدعمها مستثمرون أمريكيون

وكالات



نقلت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية عن مصادر، أن عميل سابق بالمخابرات الألمانية وصديق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعمل على خطة لإعادة تشغيل خط أنابيب "نورد ستريم 2".



وقالت المصادر، إن شخصيات بارزة بإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعلم بالمبادرة وترى فيها دفعًا لإعادة بناء العلاقات مع موسكو.



وأوضحت أن خطة نورد ستريم 2 يدعمها مستثمرون أمريكيون في خطوة تظهر مدى التقارب بين ترامب وموسكو.



وأشارت المصادر، إلى أن مسؤولون أوروبيون باتوا على علم بخطة نورد ستريم 2 ويشعرون بالقلق وناقشوا الأمر فعليًا، حسبما نقلته "فايننشال تايمز".



وفي أغسطس 2024، تم اتهام أوكرانيا بتخريب خطي أنابيب الغاز الروسي نورد ستريم عام 2022 في بحر البلطيق، مع الكشف عن مذكرة توقيف أصدرها القضاء الألماني في حق غواص أوكراني محترف يشتبه بضلوعه في الهجوم مع آخرين، وفق وسائل إعلام ألمانية.



وخط أنابيب بحر البلطيق "نورد ستريم 2" هو ثاني خط غاز يربط روسيا بشمال ألمانيا، بموازاة مسار الخط الأول الذي بدأ العمل خلال العام 2011، بما يكرس اعتماد برلين بشكل أساسي على واردات الغاز الروسية؛ ذلك أن الخط الثاني -على امتداد 1230 كيلومتر تحت بحر البلطيق- يُضاعف إمدادات الغاز الروسي إلى ألمانيا بأسعار منافسة.