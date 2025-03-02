رويترز: سوريا طالبت روسيا بإعادة أموال الأسد المودعة في موسكو

وكالات



نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر، أن دمشق طالبت موسكو بإعادة الأموال السورية المودعة في روسيا من قِبل الرئيس المخلوع بشار الأسد، لكن موسكو نفت وجودها.



وقالت المصادر، إن محادثات الإدارة السورية الجديدة مع روسيا تناولت الديون السورية لروسيا والتي تتراوح بين 20 و23 مليار دولار ومطالبة القيادة الجديدة بإلغائها.



وأضافت أن تسليم الأسد لسوريا كان ضمن المحادثات مع روسيا لكن القضية لم تكن أولوية في المفاوضات.



وأشارت رويترز، إلى أن الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع يريد إعادة التفاوض على عقود إيجار القواعد الروسية التي تم توقيعها في عهد الأسد.



وأوضحت أنه لا يبدو أن القيادة الجديدة في سوريا تريد إخراج روسيا بالكامل ولكنها تسعى إلى إبقاء القواعد الروسية مقابل دعم دبلوماسي وتعويضات مالية من موسكو.



وفي المقابل، نقلت "رويترز" عن مصدر روسي رفيع، أن روسيا لن توافق على تسليم الرئيس السوري السابق بشار الأسد، لافتًا إلى أنه لم يطلب من موسكو ذلك.

وفر بشار الأسد في ديسمبر الماضي إلى روسيا بعدما سيطرت الجماعات السورية المسلحة على العاصمة دمشق.