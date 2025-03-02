ستارمر: لا أثق في كلام بوتين وأثق في كل من ترامب وزيلينسكي

وكالات



قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، "لا أثق في كلام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأثق في كل من الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والأوكراني فولوديمير زيلينسكي".



واجتمع ستارمر و زيلينسكي، أمس السبت، في مقر الحكومة البريطانية "داونينج ستريت"، وقال ستارمر لزيلينسكي: "لكم الدعم الكامل من جميع أنحاء المملكة المتحدة، ونحن نقف معك ومع أوكرانيا مهما طال الأمر".



ورد زيلينسكي قائلًا: "أريد أن أشكركم، شعب المملكة المتحدة. هذا الدعم الكبير منذ بداية هذه الحرب".



وفي سياق متصل، أفادت رئاسة الوزراء البريطانية، اليوم الأحد، أن رئيس الحكومة كير ستارمر أجرى، أمس السبت، اتصالًا جديدًا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك عقب اجتماعه مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في لندن.



وبحسب بيان رئاسة الوزراء، فقد شملت اتصالات ستارمر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تحضيرًا لقمة الاتحاد الأوروبي "الدفاعية" حول أوكرانيا.



ووفقًا لتقرير نشرته وكالة "بلومبرج"، يجتمع في لندن اليوم قادة أكثر من عشر دول حليفة للولايات المتحدة لبحث سبل تعزيز الدعم العسكري والسياسي لأوكرانيا وأوروبا، في ظل مخاوف من أي تفاهم محتمل بين واشنطن وموسكو.

وأشارت الوكالة إلى أن أهمية هذه القمة تزايدت على وقع التوتر المتصاعد في العلاقات عبر الأطلسي.