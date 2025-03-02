وزير الخارجية الإسرائيلي: دخولنا للمرحلة الثانية سيكون بمقابل

(وكالات)

قال وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، اليوم الأحد، إن حكومته مستعدة للدخول في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، لكن "ليس دون مقابل"، مشددًا على أن التزامات إسرائيل بإدخال المساعدات إلى القطاع كانت مرتبطة فقط بالمرحلة الأولى من الاتفاق، والتي انتهت بالفعل.

وأشار الوزير إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تتفهم الموقف الإسرائيلي بشأن قرار وقف دخول المساعدات إلى غزة، مضيفًا أن إسرائيل أوفت بجميع التزاماتها بموجب الاتفاق، لكن رفض حركة حماس لإطار وقف إطلاق النار حال دون إحراز تقدم في المفاوضات.

يأتي ذلك في أعقاب إعلان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تعليق إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وهي الخطوة التي وصفتها حماس بـ"الانقلاب السافر" على اتفاق وقف إطلاق النار.