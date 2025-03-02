بعد اجتماعه مع زيلينسكي.. ترامب يشيد بموقف نائبه فانس تجاه الرئيس الأوكراني

(وكالات)

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلًا عن مصادر مطلعة، قولها إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعرب عن إعجابه بموقف نائبه جيه دي فانس خلال اجتماعهم مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض، الجمعة الماضية.

ووفقًا لمسؤولين في الإدارة الرئاسية لم تسمهم "وول ستريت جورنال"، فإن ترامب أبدى إعجابه الشديد بطريقة تعامل فانس خلال اللقاء، مشيرًا إلى أن نائبه السابق، مايك بنس، لم يكن ليتصرف بهذه الطريقة في أي اجتماع مماثل.

وأوضحت الصحيفة، استنادًا إلى مستشارين لفانس، أن التوتر الذي حدث خلال اللقاء مع زيلينسكي لم يكن مخططًا له، حيث تدخل نائب الرئيس فجأة في المناقشة اعتراضًا على أحد الأسئلة الموجهة إلى ترامب حول تحسين العلاقات مع روسيا، رغبة منه في دعم الرئيس.

وبحسب المسؤولين، فإن ترامب وفانس كانا يشعران بالإحباط من زيلينسكي، بسبب تركيزه على ضرورة التوصل إلى اتفاق سلام شامل بدلًا من التركيز على اتفاق التعدين الذي كان من المتوقع توقيعه.