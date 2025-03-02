عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة تطالب بالتخلي عن خطة ويتكوف

وكالات



نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن منتدى عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة قوله، "نطالب بالتخلي عن مخطط المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف والعودة إلى مخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".



وأضاف المنتدى، "يجب استعادة جميع الأسرى الإسرائيليين معًا أو فتح الجحيم على حركة حماس".



وفي سياق متصل، قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، إن محتجين يتظاهرون قبالة منازل عدد من وزراء الحكومة الإسرائيلية مطالبين باستمرار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة.



وبحسب المقترح الأمريكي الذي قدمه ويتكوف، سيتم تمديد وقف إطلاق النار في غزة لمدة 42 يومًا إضافيًا.



وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال في وقت مبكر من اليوم الأحد، إن إسرائيل ستتبنى مقترح ستيف ويتكوف، بخصوص وقف إطلاق نار مؤقت في غزة خلال رمضان وعيد الفصح.

وذكر مكتب نتنياهو أنه "في اليوم الأول من تنفيذ اقتراح ويتكوف، سيتم إطلاق سراح نصف الأسرى المحتجزين في غزة، سواء أحياء أو أمواتًا"، مضيفًا أن الأسرى المتبقين سيتم إطلاق سراحهم أيضًا بعد الاتفاق على وقف إطلاق نار دائم.

ومن جانبها، رفضت حركة حماس المقترح الأمريكي مطالبة بتطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي يعني فعليًا إنهاء الحرب في قطاع غزة.

وجاء ذلك بعد ساعات من انتهاء المرحلة الأولى، أمس السبت، من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ 19 يناير الماضي.