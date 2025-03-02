بعد اجتماعه مع زيلينسكي بلندن.. رئيس الوزراء البريطاني يتصل بترام

(وكالات)

أفادت رئاسة الوزراء البريطانية، اليوم الأحد، أن رئيس الحكومة كير ستارمر أجرى، أمس السبت، اتصالًا جديدًا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك عقب اجتماعه مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في لندن.

وبحسب بيان رئاسة الوزراء، فقد شملت اتصالات ستارمر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تحضيرًا لقمة الاتحاد الأوروبي "الدفاعية" حول أوكرانيا.

ومن المقرر أن يلتقي ستارمر، اليوم الأحد، برئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في مقر الحكومة البريطانية "داونينج ستريت"، قبل انطلاق القمة في وقت لاحق من اليوم.

وتواصلت ميلوني هاتفيًا مع ترامب مساء أمس السبت مع ترامب، وذلك في إطار المناقشات الجارية حول مستقبل الدعم الغربي لكييف.

ووفقًا لتقرير نشرته وكالة "بلومبرج"، يجتمع في لندن اليوم قادة أكثر من عشر دول حليفة للولايات المتحدة لبحث سبل تعزيز الدعم العسكري والسياسي لأوكرانيا وأوروبا، في ظل مخاوف من أي تفاهم محتمل بين واشنطن وموسكو. وأشارت الوكالة إلى أن أهمية هذه القمة تزايدت على وقع التوتر المتصاعد في العلاقات عبر الأطلسي.