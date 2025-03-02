أكسيوس: مقترح ويتكوف يقضي بتمديد وقف النار بغزة 42 يومًا

وكالات



نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أمريكي قوله، إن مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف قدم اقتراحه بشأن خطة تمديد وقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد 4 اجتماعات مع وزير الشؤون الإستراتيجية ورئيس وفد التفاوض الإسرائيلي، رون ديرمر.



وبحسب المقترح الأمريكي الذي قدمه ويتكوف، سيتم تمديد وقف إطلاق النار في غزة لمدة 42 يومًا إضافيًا.



وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال في وقت مبكر من اليوم الأحد، إن إسرائيل ستتبنى مقترح ستيف ويتكوف، بخصوص وقف إطلاق نار مؤقت في غزة خلال رمضان وعيد الفصح.

وجاء ذلك بعد ساعات من انتهاء المرحلة الأولى، أمس السبت، من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ 19 يناير الماضي.

وذكر مكتب نتنياهو أنه "في اليوم الأول من تنفيذ اقتراح ويتكوف، سيتم إطلاق سراح نصف الأسرى المحتجزين في غزة، سواء أحياء أو أمواتًا"، مضيفًا أن الأسرى المتبقين سيتم إطلاق سراحهم أيضًا بعد الاتفاق على وقف إطلاق نار دائم.

وأضاف أن ويتكوف قدم اقتراحه بتمديد وقف إطلاق النار الحالي بعد أن أدرك أن هناك حاجة إلى مزيد من الوقت لإجراء محادثات بشأن وقف إطلاق نار دائم.

وقال: "بموجب الاتفاق، تستطيع إسرائيل العودة إلى القتال بعد اليوم الثاني والأربعين إذا شعرت أن المفاوضات غير مجدية"، متهمًا حماس بانتهاك الاتفاق.

وأوضح المكتب أن إسرائيل ستجري مفاوضات على الفور بشأن خطة ويتكوف إذا وافقت حماس عليها.

ومن جانبها، رفضت حركة حماس المقترح الأمريكي مطالبة بتطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي يعني فعليًا إنهاء الحرب في قطاع غزة.