الكرملين: التغير في السياسة الخارجية الأمريكية يتوافق مع رؤية روسيا

وكالات



قال القصر الرئاسي الروسي (الكرملين)، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغير توجهات السياسة الخارجية الأمريكية بسرعة؛ وهذا يتماشى إلى حد كبير مع رؤية روسيا.



وأكد الكرملين أن هناك محاولات لإصلاح العلاقات الروسية الأمريكية وهناك طريق طويل يجب أن نقطعه.



وأشار إلى أنه "إذا توفرت الإرادة السياسية بالدرجة الأولى لدى الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب يمكن أن يتم تطبيع العلاقات مع واشنطن بسرعة".



وأضاف الكرملين، "الطريق طويل نحو التعاون الاقتصادي مع واشنطن خصوصًا في المعادن النادرة ولا يمكننا توقع نتائج سريعة".



وفي وقتٍ سابق، ذكر الكرملين أن بوتين و ترامب، أظهرا إرادة سياسية لاستئناف الحوار، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تظهر موقفًا متوازنًا بشأن أوكرانيا ما يشير إلى رغبة حقيقية في التوصل إلى تسوية للنزاع.



وبخصوص المعادن، قال الكرملين إن "الأمريكيون يحتاجون إلى المعادن الأرضية النادرة، وهي متوفرة بكثرة لدينا".

ومنذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة في 20 يناير الماضي، أبدى استعداده أكثر من مرة على إجراء محادثات مع روسيا بشأن الحرب في أوكرانيا.

وفي وقتٍ سابق من فبراير الماضي، التقى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، بنظيره الأمريكي ماركو روبيو، ومسؤولين أمريكيين آخرين في قصر الدرعية بالعاصمة السعودية الرياض، بهدف إعادة إحياء العلاقات الثنائية وبحث إمكانية إيجاد حل للأزمة الأوكرانية.

وقال وزير الخارجية الروسي لافروف، إن المحادثات سادتها أجواء إيجابية.

كما علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين آنذاك على المفاوضات بين الوفدين الروسي والأمريكي، قائلًا إن هدفها كان زيادة الثقة كما أنها جرت في "أجواء ودية وكانت نتائجها إيجابية".

ومن المقرر أن يلتقي الرئيسين الروسي والأمريكي لمناقشة الحرب في أوكرانيا، لكن لم يتم تحديد موعد اللقاء حتى الآن.