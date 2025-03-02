الكرملين: فرنسا تبنت موقفًا يؤيد استمرار الصراع في أوكرانيا

وكالات

قال المتحدث باسم القصر الرئاسي الروسي (الكرملين)، دميترى بيسكوف، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال إنه مستعد للتواصل مع الرئيس فلاديمير بوتين، لكنه لم يتخذ خطوات في هذا الاتجاه.

وأضاف بيسكوف، أن فرنسا تبنت مؤخرًا موقفًا يؤيد استمرار الصراع في أوكرانيا بأي وسيلة.

وأشار إلى أنه مع الوقت سيتغير موقف الاتحاد الأوروبي في ضوء اتصالاته مع الولايات المتحدة وديناميكية علاقاتنا مع أمريكا.

وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس السبت، أن الحوار مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، قد يتم في "اللحظة المناسبة"، موضحًا أن ذلك سيكون ممكنًا "عندما يستقر الوضع".

وقبل أيام، قال ماكرون في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية: "هناك حاجة إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا، أعتقد أنه يمكن تحقيقه في الأسابيع المقبلة".

وأضاف "من الممكن على الأقل التوصل إلى هدنة والبدء في التفاوض من أجل السلام".