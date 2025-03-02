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وزير الخارجية الإسرائيلي: تل أبيب لن تكون قادرة على المضي قدما في اتفاق وقف النار

11:10 ص الأحد 02 مارس 2025

جدعون ساعر

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(وكالات)

قال وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، اليوم الأحد، إن إسرائيل لن تكون قادرة في الوقت الحالي على المضي قدمًا في اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن حركة حماس رفضت الإطار المقترح للاتفاق، ما أدى إلى تعثر المباحثات.

وأكد الوزير الإسرائيلي استعداد تل أبيب لاستئناف التفاوض حول المرحلة الثانية من الاتفاق، لكن وفق "مبادئها وشروطها"، دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة هذه المبادئ.

وفي سياق متصل، وجه الوزير الإسرائيلي رسالة إلى النظام السوري، مشددًا على ضرورة احترام حقوق طائفة الدروز في سوريا، مشيرًا إلى ما وصفه بـ"العلاقات الجيدة" التي تربط إسرائيل بالطائفة داخل الأراضي السورية.

يأتي ذلك بعد إعلان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في وقت سابق اليوم، تعليق دخول المساعدات إلى قطاع غزة، وهي الخطوة التي علقت عليها حماس بوصفها بـ "الانقلاب السافر" على اتفاق وقف النار في قطاع غزة.

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