احتجاجات مناهضة لماسك تجتاح مدنًا أمريكية بشعار "إسقاط تسلا"

وكالات

ألقت الشرطة الأمريكية القبض على 9 أشخاص خلال مظاهرة أمام مقر لشركة "تسلا" في مدينة نيويورك، احتجاجًا ضد الرئيس التنفيذي لشركة صناعة السيارات الكهربائية الملياردير إيلون ماسك، ودوره في خفض الإنفاق الحكومي بدعم من الرئيس دونالد ترامب.

وقالت الشرطة إن المئات شاركوا في الاحتجاج الذي كان واحدًا من موجة احتجاجات تحمل شعار "إسقاط تسلا" جرى تنظيمها في أنحاء البلاد ضد ماسك الذي يرأس إدارة الكفاءة الحكومية في إدارة ترامب.

وتجمع متظاهرون أمام معارض "تسلا" في أنحاء الولايات المتحدة، السبت، منها جاكسونفيل بولاية فلوريدا وتوسون بولاية أريزونا ومدن أخرى، وأوقفوا حركة المرور وهتفوا ولوحوا بلافتات كُتب عليها "أنقذوا الديمقراطية" و"لا للمستبدين في الولايات المتحدة".

وتأتي هذه الاحتجاجات في إطار رد الفعل المتصاعد في أمريكا الشمالية وأوروبا ضد دور ماسك المثير للجدل في الولايات المتحدة.

ومنذ أسابيع، نظم الأمريكيون احتجاجات ضد "تسلا" في محاولة لتحفيز المعارضة ضد ماسك ووزارة الكفاءة الحكومية التي يرأسها.

وقال ناثان فيليبس، عالم في مجال البيئة يبلغ من العمر 58 عامًا من ولاية ماساتشوستس، وكان يحتج في بوسطن السبت: "يمكننا الرد على إيلون. يمكننا أن نلحق أضرارًا اقتصادية مباشرة بتسلا من خلال الظهور في صالات العرض في كل مكان، ومقاطعة تسلا، وإخبار الجميع ببيع أسهمهم وبيع سيارات تسلا".

وتبنى إيلون ماسك سياسة غير مسبوقة لتقليص حجم الحكومة الاتحادية، الأمر الذي أدى إلى تسريح الآلاف من الموظفين وإنهاء مئات عقود المساعدات والإيجارات الاتحادية.

ويتلقى ماسك التوجيه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخفض الإنفاق الاتحادي وتقليص حجم القوة العاملة بشكل حاد، ويقول ماسك إن فوز ترامب منحه هو تفويضًا لإعادة هيكلة الحكومة الأمريكية.