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المكتب الإعلامي بغزة: منع إدخال المساعدات يعني حرب تجويع للسكان

10:50 ص الأحد 02 مارس 2025

منع إدخال المساعدات لغزة

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وكالات


قال المكتب الإعلامي في قطاع غزة، إن إعلان الاحتلال وقف إدخال المساعدات إلى قطاع غزة تأكيد جديد لعدم التزامه بتعهداته وتنصله من التزاماته.


وأشار المكتب، إلى أن الاحتلال يؤكد تجاهله القوانين الدولية وضربه عرض الحائط بالشرعية الدولية لحقوق الإنسان.


وأوضح أن منع إدخال المساعدات يعني فعليًا حرب تجويع على أهالي غزة الذين يعتمدون كليًا على المساعدات، مضيفًا "حذرنا من مغبة الصمت على خروق الاحتلال وعدم الضغط عليه في ظل تواصل انتهاكاته للاتفاق".


وطالب المكتب الإعلامي بغزة الوسطاء بالضغط على الاحتلال لتنفيذ التزاماته بموجب الاتفاق، كما طالب بموقف عربي إسلامي موحد وموقف دولي صارم للضغط على الاحتلال لوقف جريمة التجويع.


وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، توقف دخول كل البضائع والإمدادات إلى قطاع غزة بدءً من صباح اليوم الأحد.


وأشار نتنياهو، إلى أن القرار اتخذ مع انتهاء المرحلة الأولى من صفقة التبادل مع حركة حماس وذلك لرفض الحركة قبول مخطط المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف لمواصلة المحادثات.

ورفضت حركة حماس البيان الإسرائيلي، الذي يقول إن نتنياهو وافق على مقترح المبعوث الأمريكي بخصوص وقف إطلاق نار "مؤقت" في قطاع غزة خلال شهر رمضان وعيد الفصح، وفقًا لسكاي نيوز.


وطالبت بتطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي يعني فعليًا إنهاء الحرب في قطاع غزة.

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