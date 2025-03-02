إسرائيل تعلن منع دخول المساعدات إلى قطاع غزة

وكالات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه سيتوقف دخول كل البضائع والإمدادات إلى قطاع غزة بدءً من صباح اليوم الأحد.

وأشار نتنياهو، إلى أن القرار اتخذ مع انتهاء المرحلة الأولى من صفقة التبادل مع حركة حماس وذلك لرفض الحركة قبول مخطط المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف لمواصلة المحادثات.

وأضاف، إذا استمرت حماس في رفضها فستكون هناك عواقب أخرى، موضحًا أن إسرائيل لن تسمح بوقف إطلاق النار دون إطلاق سراح الأسرى.

وأفادت مصادر إسرائيلية، بأن نتنياهو وافق ليل السبت على قرار يمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني.

وأوضحت وسائل إعلام أن القرار "اتخذ بالتنسيق مع الأمريكيين".

وكانت حركة حماس قد ردت على بيان إسرائيلي، يقول إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وافق على مقترح المبعوث الأمريكي بخصوص وقف إطلاق نار "مؤقت" في قطاع غزة خلال شهر رمضان وعيد الفصح، وفقًا لسكاي نيوز.

ورفضت حماس هذا المقترح، مطالبة بتطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي يعني فعليًا إنهاء الحرب في قطاع غزة.

وكان مكتب نتنياهو قال في وقت مبكر من الأحد، إن إسرائيل ستتبنى مقترح ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي، بخصوص وقف إطلاق نار مؤقت في غزة خلال رمضان وعيد الفصح.

وجاء ذلك بعد ساعات من انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ 19 يناير الماضي.

وذكر مكتب نتنياهو أنه "في اليوم الأول من تنفيذ اقتراح ويتكوف، سيتم إطلاق سراح نصف الأسرى المحتجزين في غزة، سواء أحياء أو أمواتًا"، مضيفًا أن الأسرى المتبقين سيتم إطلاق سراحهم أيضًا بعد الاتفاق على وقف إطلاق نار دائم.

وأضاف أن ويتكوف قدم اقتراحه بتمديد وقف إطلاق النار الحالي بعد أن أدرك أن هناك حاجة إلى مزيد من الوقت لإجراء محادثات بشأن وقف إطلاق نار دائم.

وقال: "بموجب الاتفاق، تستطيع إسرائيل العودة إلى القتال بعد اليوم الثاني والأربعين إذا شعرت أن المفاوضات غير مجدية"، متهمًا حماس بانتهاك الاتفاق.

وأوضح المكتب أن إسرائيل ستجري مفاوضات على الفور بشأن خطة ويتكوف إذا وافقت حماس عليها.