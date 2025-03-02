هل فشلت بريطانيا في إقناع أمريكا بالعودة لمناقشة صفقة المعادن مع أوكرانيا؟

وكالات

قالت وكالة "بلومبرج"، إن واشنطن رفضت طلبا بريطانيا لاستئناف مناقشة صفقة المعادن مع أوكرانيا وذلك بعد تعثر توقيعها نتيجة المشادة الكلامية بين الرئيس دونالد ترامب وفلاديمير زيلينسكي، وفقا لروسيا اليوم.

ووفقا لمصادر الوكالة: "حاول مسؤولون بريطانيون إقناع واشنطن باستئناف مناقشة صفقة المعادن مع أوكرانيا إلا أن محاولتهم باءت بالفشل، إذ أكدت أن القيادة الأمريكية بحاجة إلى بعض الوقت للتهدئة".

ولفتت المصادر إلى أن الإدارة الأمريكية أوضحت في تصريحات غير رسمية، أنه من أجل استعادة العلاقات، يتعين على زيلينسكي تقديم اعتذار علني عما بدر منه خلال اللقاء في البيت الأبيض.

وفي وقت سابق، قالت مصادر رفيعة المستوى في محيط الرئيس الأمريكي، إن ما حدث في البيت الأبيض يثير تساؤلات حول تعليق المزيد من المساعدات لأوكرانيا.

وأشارت إلى أن المسؤولين في كييف أصيبوا باليأس والإحباط بعد ما حدث ويحاولون إقناع البيت الأبيض بالعودة إلى النقاش، لكن دون جدوى، حيث إن ترامب لا يرغب في التحدث مع زيلينسكي حاليا.

وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد طالب زيلينسكي بالاعتذار على مشادته الكلامية مع الرئيس ترامب في البيت الأبيض، واصفا إياه بناكر الجميل.

لكن زيلينسكي وفي مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز، رفض الاعتذار للرئيس الأمريكي مشيرا إلى أنه "لم يفهم حتى الآن ما الخطأ الذي اقترفه"، لكنه أقرّ في الوقت نسه بأن ما حدث "لم يكن مفيدا" لأي من الطرفين.