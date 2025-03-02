ماركو روبيو: إدارة ترامب وافقت على مبيعات أسلحة لإسرائيل بـ12 مليار دولار



وكالات

أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أنه وقع إعلانًا لتسريع تسليم مساعدات عسكرية إلى إسرائيل تبلغ قيمتها نحو 4 مليارات دولار، وفقا لسكاي نيوز.



وقال روبيو في بيان: "لقد وقعت على إعلان للإسراع في تسليم ما يقرب من 4 مليارات دولار من المساعدات العسكرية لإسرائيل"، مذكرا بإلغاء حظر جزئي على الأسلحة كان قد فرضه الرئيس السابق جو بايدن.

وأشار إلى أن إدارة ترامب، التي تولت السلطة في 20 يناير، وافقت على مبيعات أسلحة لإسرائيل بقيمة تبلغ نحو 12 مليار دولار.

وأضاف أنها ستواصل استخدام كافة الأدوات المتاحة لتلبية التزام الولايات المتحدة الراسخ تجاه أمن إسرائيل، بما في ذلك سبل مواجهة التهديدات الأمنية.