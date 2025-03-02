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رئيس البرازيل: شجار ترامب وزيلينسكي مشهد بشع

03:51 ص الأحد 02 مارس 2025

دونالد ترامب وفولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض

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وكالات

وصف الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، المشادة الكلامية بين نظيريه الأمريكي دونالد ترامب والأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض بأنها "مشهد بشع".

وقال لولا: "منذ أن وُجِدَت الدبلوماسية، لم يكن هناك مشهد بشع وغير محترم مثل ذاك الذي حدث في المكتب البيضاوي"، وفقا لسكاي نيوز.

وأضاف: "أعتقد أن زيلينسكي تعرض للإهانة، وأعتقد أنه، في رأي ترامب، كان زيلينسكي يستحق ذلك"، معتبرا أنه "من الممكن جدا أن تُحمَّل أوروبا مسؤولية كارثة" الحرب.

وخلال الشجار العلني أمام وسائل الإعلام صاح ترامب ونائبه جاي دي فانس في وجه زيلينسكي واتهماه بعدم إبداء "الامتنان" وبرفض قبول شروط السلام المقترح.

ثم طلب ترامب من زيلينسكي المغادرة، وألغى المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الأوكراني وغداء العمل الذي كان مقررا.

ونشر ترامب على وسائل التواصل أن زيلينسكي "يمكنه أن يعود عندما يكون مستعدا للسلام".

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