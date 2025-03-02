بعد شجار ترامب وزيلينسكي.. شركة ترفض توريد الوقود للقوات الأمريكية

وكالات

أعلنت شركة الوقود النرويجية Haltbakk Bunkers توقفها عن توريد الوقود للقوات الأمريكية المتمركزة في النرويج والسفن الأمريكية التي تدخل موانئ البلاد.

وجاء في بيان للشركة على منصة "إكس": "لقد قررنا وقف أنشطتنا على الفور كمورد وقود للقوات الأمريكية في النرويج والسفن التابعة لها التي تدخل الموانئ النرويجية، لن يتم توريد أي وقود للأمريكيين"، وفقا لروسيا اليوم.

جاء ذلك في أعقاب المشادة التي وقعت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم نظام كييف فلاديمير زيلينسكي في البيت الأبيض.

كما دعت Haltbakk Bunkers جميع الشركات النرويجية والأوروبية إلى اتخاذ إجراءات مماثلة، وأرفقت رسالتها بشعار مؤيد لأوكرانيا.

وأجرى رئيس الشركة، جونار جران، مقابلة مع الموقع الإخباري النرويجي المتخصص في الشؤون البحرية Kystens Næringsliv، إذ أكد أن هذه الإجراءات ستستمر طالما أن ترامب في منصبه.

وقال: "كما يمكنكم أن تتفهموا، لن يتم توريد أي لتر من الوقود حتى يتم التخلص من ترامب"، مضيفا أن الشركة "تمتلك بوصلة أخلاقية".