سيناتور أمريكي: جميع تصرفات زيلينسكي كانت مخططة مسبقا



وكالات

قال السيناتور الأمريكي تيد كروز، إنه كان كان على فلاديمير زيلينسكي التفاوض مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن اتفاق سلام من شأنه أن يكون مفيدا لأوكرانيا، لكنه قرر بدء خلافات.

وكتب كروز عبر حسابه على منصة "إكس": "لقد جاء زيلينسكي إلى المكتب البيضاوي وقرر أنه يستطيع مواجهة ترامب وإهانته والتقليل من شأنه".

وأضاف: "سوف يسجل التاريخ ذلك دون مبالغة باعتباره أسوأ اجتماع في البيت الأبيض في التاريخ".

كما تبنى كروز فكرة أن جميع تصرفات زيلينسكي كانت مخططة مسبقا، وفقا لروسيا اليوم.

وقال: "كان لديه هدف واحد: أن يأتي ويطلب من ترامب أن يصنع سلاما جيدا لأوكرانيا. كانت هذه مهمته. لكن زيلينسكي قرر أنه أذكى من ذلك".