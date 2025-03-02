إعلان

أيرلندا: سنضطر مع دول أوروبية أخرى لدعم أوكرانيا ماليًا إن سحبت واشنطن دعمها

01:57 ص الأحد 02 مارس 2025

وزير الخارجية الأيرلندي سيمون كوفيني

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

قال وزير الخارجية الأيرلندي سايمون، إن التضامن الأوروبي مع أوكرانيا أصبح على مدار الساعات الـ24 الماضية أقوى من ذي قبل.

وأكد هاريس، أن أيرلندا ودول أخرى بالاتحاد الأوروبي ستضطر لدعم أوكرانيا ماليا إن سحبت واشنطن دعمها.

بدورها، قالت الحكومة البريطانية، إن مباحثات القمة ستركز على تعزيز موقف أوكرانيا بدعمها عسكريا وبالضغوط الاقتصادية على روسيا.

وأشارت الحكومة البريطانية إلى أن القمة ستبحث سبل التوصل لاتفاق قوي للسلام بأوكرانيا يضمن قدرتها على ردع الهجوم الروسي، كما ستبحث الخطوات التالية للتخطيط لضمانات أمنية قوية لأوكرانيا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أوكرانيا أيرلندا دعم أوكرانيا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان