أيرلندا: سنضطر مع دول أوروبية أخرى لدعم أوكرانيا ماليًا إن سحبت واشنطن دعمها



وكالات

قال وزير الخارجية الأيرلندي سايمون، إن التضامن الأوروبي مع أوكرانيا أصبح على مدار الساعات الـ24 الماضية أقوى من ذي قبل.

وأكد هاريس، أن أيرلندا ودول أخرى بالاتحاد الأوروبي ستضطر لدعم أوكرانيا ماليا إن سحبت واشنطن دعمها.

بدورها، قالت الحكومة البريطانية، إن مباحثات القمة ستركز على تعزيز موقف أوكرانيا بدعمها عسكريا وبالضغوط الاقتصادية على روسيا.

وأشارت الحكومة البريطانية إلى أن القمة ستبحث سبل التوصل لاتفاق قوي للسلام بأوكرانيا يضمن قدرتها على ردع الهجوم الروسي، كما ستبحث الخطوات التالية للتخطيط لضمانات أمنية قوية لأوكرانيا.