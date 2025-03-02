نتنياهو: بند العودة إلى الحرب حظي بدعم أمريكي عبر رسالة جانبية

وكالات

قال مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن بند العودة إلى الحرب حظي بدعم أمريكي عبر رسالة جانبية من الإدارة السابقة وبتأييد إدارة الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب.

وأكد مكتب نتنياهو، أنه إذا غيرت حماس موقفها فإن إسرائيل ستدخل على الفور في مفاوضات بشأن كل تفاصيل خطة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

وزعم مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن حركة حماس انتهكت الاتفاق، مشيرا إلى أن إسرائيل تستطيع العودة إلى القتال بعد اليوم 42 إذا كانت المفاوضات غير فعالة.

كانت وسائل إعلام عبرية، أفادت بانتهاء اجتماع التقييم الأمني الذي ترأسه رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن صفقة التبادل.

وأشار ديوان نتنياهو، إلى أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي يعتمد الخطوط العريضة التي اقترحها المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف لوقف مؤقت لإطلاق النار خلال شهر رمضان وعيد الفطر.

وأوضح ديوان نتنياهو، أن مقترح ويتكوف ينص على إطلاق سراح نصف عدد الأسرى الأحياء والأموات في اليوم الأول، مشيرا إلى أنه إذا تم التوصل إلى اتفاق على وقف دائم لإطلاق النار سيتم إطلاق سراح الأسرى المتبقين في غزة.