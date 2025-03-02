"حزام ملاكمة".. هدية زيلينسكي لترامب تثير جدلًا واسعًا

وكالات

كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قدم هدية غير اعتيادية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقائهما في المكتب البيضاوي أمس الجمعة.

وأوضحت أن الهدية تمثلت في حزام بطل الوزن الثقيل العالمي في الملاكمة أحرزه الملاكم الأوكراني أوليكساندر أوسيك عام 2021.

وأشارت الصحيفة، إلى أن مرافقي زيلينسكي كانوا يحملون الحزام ووضعوه على طاولة خلال المحادثات بين الرئيسين في المكتب البيضاوي بحضور وسائل الإعلام.

وأثار الظهور الغريب للحزام سيلا من التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصا من متابعي رياضة الملاكمة الذين عبّروا عن مفاجأتهم كما تساءلوا عن سبب تواجده في الاجتماع.

وعلى منصة "إكس"، قال أحد المتابعين: "أتمنى أن يكون نسخة مقلدة"، فيما أكد آخر أنه "لا يمكنني التفكير في أي أحد يستحقه أكثر منه (ترامب)"

وشهد اللقاء الذي كان من المخطط أن يتم توقيع صفقة المعادن بين واشنطن وكييف، مشادات كلامية بين زيلينسكي وترامب وبعض مسؤولي إدارته.

وقالت وسائل إعلام أمريكية، إن ترامب وجه نائبه لإيصال رسالة إلى الوفد الأوكراني بأن وقت المغادرة قد حان.