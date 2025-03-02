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نتنياهو: حماس انتهكت الاتفاق ونستطيع العودة للقتال بعد اليوم 42

01:11 ص الأحد 02 مارس 2025

نتنياهو

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وكالات
زعم مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن حركة حماس انتهكت الاتفاق، مشيرا إلى أن إسرائيل تستطيع العودة إلى القتال بعد اليوم 42 إذا كانت المفاوضات غير فعالة.
كانت وسائل إعلام عبرية، أفادت بانتهاء اجتماع التقييم الأمني الذي ترأسه رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن صفقة التبادل.
وأشار ديوان نتنياهو، إلى أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي يعتمد الخطوط العريضة التي اقترحها المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف لوقف مؤقت لإطلاق النار خلال شهر رمضان وعيد الفطر.
وأوضح ديوان نتنياهو، أن مقترح ويتكوف ينص على إطلاق سراح نصف عدد الأسرى الأحياء والأموات في اليوم الأول، مشيرا إلى أنه إذا تم التوصل إلى اتفاق على وقف دائم لإطلاق النار سيتم إطلاق سراح الأسرى المتبقين في غزة.

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بنيامين نتنياهو الاحتلال الإسرائيلي حماس وقف اطلاق النار
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