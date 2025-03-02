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بعد اجتماعها السبت.. حكومة الاحتلال تعتمد مقترح مبعوث ترامب بشأن غزة

01:07 ص الأحد 02 مارس 2025

بنيامين نتنياهو

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وكالات
أفادت وسائل إعلام عبرية، بانتهاء اجتماع التقييم الأمني الذي ترأسه رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن صفقة التبادل.
وأشار ديوان نتنياهو، إلى أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي يعتمد الخطوط العريضة التي اقترحها المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف لوقف مؤقت لإطلاق النار خلال شهر رمضان وعيد الفطر.
وأوضح ديوان نتنياهو، أن مقترح ويتكوف ينص على إطلاق سراح نصف عدد الأسرى الأحياء والأموات في اليوم الأول، مشيرا إلى أنه إذا تم التوصل إلى اتفاق على وقف دائم لإطلاق النار سيتم إطلاق سراح الأسرى المتبقين في غزة.

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بنيامين نتنياهو الاحتلال الإسرائيلي وقف اطلاق النار صفقة غزة
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