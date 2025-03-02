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بعد انتهاء المرحلة الأولى.. آلاف الإسرائيليين يطالبون بالإفراج عن الأسرى

01:01 ص الأحد 02 مارس 2025

عائلات الأسرى الإسرائيليين

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تل أبيب - (د ب أ)
خرج آلاف المتظاهرين في عدة مدن إسرائيلية مطالبين بتمديد وقف إطلاق النار في حرب غزة والإفراج عن المزيد من الأسرى.
ومع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس السبت، تجمع المتظاهرون في تل أبيب وحيفا ومدن أخرى.
وفي تل أبيب، جلس نشطاء على أرضية الشارع وهم مقيدون بسلاسل حديدية ويرتدون أقنعة تحمل صور الأسرى في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023.
كما كتبوا على الأرض باللغة العبرية مطلبهم بالإفراج عن جميع الأسرى.
وحاليا، لا يزال هناك 59 أسيرا في قبضة فصائل المقاومة في غزة، ويُعتقد أن 24 منهم فقط على قيد الحياة.

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