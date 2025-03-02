سيناتور أمريكية: هناك تلميحات بأن الإدارة قد تنهي الدعم المقدم لأوكرانيا

وكالات

قالت السيناتور الجمهورية ليزا موركوفسكي، السبت، إنه تشعر بالغثيان لأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تبدو وكأنها تبتعد عن حلفاء الولايات المتحدة وتحتضن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأشارت موركوفسكي، إلى أن هناك همسات من البيت الأبيض بأن الإدارة قد تنهي الدعم الأمريكي لأوكرانيا، مؤكدة أن بوتين يشكل تهديدا للديمقراطية والقيم الأمريكية في جميع أنحاء العالم.

وتأتي تصريحات موركوفسكي على خلفية اجتماع مخيب للآمال جمع ترامب وزيلينسكي في المكتب البيضاوي أمس الجمعة، كان من المقرر أن يشهد توقيع اتفاق صفقة المعادن بين واشنطن وكييف، غير أن الأمور تطورت إلى أن وصلت حد الخلاف العلني بين الرئيسين.