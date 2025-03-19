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بريطانيا تطالب بتحقيق شفاف بعد قصف مبنى للأمم المتحدة في غزة

11:41 م الأربعاء 19 مارس 2025

بريطانيا

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وكالات

قالت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، إن بريطانيا تطالب بإجراء تحقيق شفاف بعد قصف على مبنى للأمم المتحدة في غزة.

وأعلنت الأمم المتحدة مقتل أحد أفرادها العاملين في قطاع غزة نتيجة القصف الإسرائيلي الذي تجدد على القطاع منذ فجر أمس الثلاثاء.

وقال المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة، بمؤتمر صحفي في العاصمة البلجيكية بروكسل، إن "أحد زملائنا قُتل وأُصيب 5 بجروح خطرة في قصف بقطاع غزة".

وأضاف المسؤول الأممي، أن الموقع الذي تعرض للقصف بقطاع غزة كان في منطقة معزولة بالقطاع، معبرًا عن الصدمة نتيجة استهداف فريق تابع للأمم المتحدة في غزة.

وجدد المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة الدعوة لاستئناف وقف إطلاق النار بغزة ودخول المساعدات وإطلاق الأسرى.

وأشار المسؤول الأممي إلى أن "إسرائيل كانت تعلم أن الموقع الذي قُصِف في غزة كان تابعًا لنا".

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بريطانيا قصف مبنى للأمم المتحدة في غزة مبنى للأمم المتحدة في غزة
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