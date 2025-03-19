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مسؤول عسكري إسرائيلي: الجيش وصل لحدوده القصوى في إجبار حماس على الرضوخ

11:22 م الأربعاء 19 مارس 2025

جيش الاحتلال الإسرائيلي-أرشيفية

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وكالات

قالت شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية نقلا عن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، إن إسرائيل مستعدة لتصعيد الضغط على حماس لأن ذلك سيؤدي إلى إطلاق سراح الأسرى.

وأكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن لديهم خطط متنوعة بغزة بينها شن عملية برية إذا لزم الأمر.

في المقابل، قال القائد السابق لفرقة غزة بجيش الاحتلال الإسرائيلي، إن الضغط العسكري لم يُعد الأسرى بل أدى أحيانا لمقتلهم، مضيفا "قد نشهد مقتل مزيد من الأسرى إذا استمرت الغارات على غزة".

وشدد القائد السابق لفرقة غزة، على أن جيش الاحتلال الإسرائيلي وصل لحدوده القصوى في إجبار حماس على الرضوخ، مؤكدا أن الحل السياسي وحده يمكن أن يحقق السلام بين إسرائيل وحماس.

وأوضح قائد فرقة غزة السابق، أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعد بتحرير الأسرى ويحاول بالوقت نفسه قتل محتجزيهم.

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