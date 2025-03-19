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حماس: إعلان الاحتلال عزمه هدم عشرات البنايات السكنية بمخيم جنين إرهاب متصاعد

10:57 م الأربعاء 19 مارس 2025

عناصر حماس

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وكالات

قالت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، الأربعاء، إن إعلان الاحتلال الإسرائيلي عزمه هدم أكثر من 95 بناية سكنية في مخيم جنين إرهاب متصاعد واستكمال لحرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني.

وأكدت حماس، أن إعلان الاحتلال عزمه هدم مبان سكنية في مخيم جنين جريمة جديدة تضاف إلى سجل إجرامه ووحشيته بحق الشعب الفلسطيني وأرضه.

وأوضحت حماس، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمّر أكثر من 512 منزلا ومنشأة في مخيم جنين ما أدى إلى نزوح أكثر من 21 ألف مواطن، مشددة على أن ما يشهده مخيم جنين يتم في ظل صمت دولي وتغاض عن حرب الإبادة التي يشنها العدو ضد الفلسطينيين في غزة والضفة.

ودعت حماس: "أحرار شعبنا ومقاوميه إلى مزيد من الصمود والثبات في وجه مخططات الاحتلال الرامية إلى تصفية قضيتنا"، فضلا عن "تصعيد مواجهة الاحتلال ومستوطنيه في كل نقاط التماس تأكيدا لحق شعبنا في الدفاع عن أرضه ومقدساته".

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