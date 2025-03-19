روسيا وأوكرانيا تتبادلان أسرى حرب وسط جهود لوقف الحرب

موسكو - (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، إجراء تبادل أسرى حرب مع أوكرانيا.

وقالت الوزارة إن إجمالي 175 جنديا روسيا "أعيدوا من الأراضي الخاضعة لسيطرة نظام كييف"، دون الإشارة إلى أوكرانيا بالاسم، وأضافت أن التبادل كان جزءا من اتفاق أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

لكن الوزارة الروسية ذكرت أنه "في المقابل، تم تسليم 175 أسير حرب إلى القوات المسلحة الأوكرانية، وذلك أيضا كإجراء حسن نية"، وأضافت أن من بينهم 22 أسيرا أصيبوا بجروح خطيرة وهم "بحاجة ماسة إلى رعاية طبية عاجلة".

وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عملية التبادل، واصفا إياها بأنها من أكبر عمليات التبادل بين الجانبين حتى الآن.

وقال زيلينسكي، في منشور على تطبيق تليجرام: "اليوم هو يوم آخر تستعيد فيه أوكرانيا أبناءها".

وأضاف أن جميع المفرج عنهم سيتلقون الرعاية الطبية والنفسية اللازمة.

وتضم قائمة العائدين إلى أوكرانيا مدافعون عن مدينة ماريوبول، الساحلية الواقعة جنوب شرقي البلاد، إضافة إلى جنود أوكرانيين أُسروا في منطقة كورسك الحدودية الواقعة غربي روسيا.

وتمت عملية التبادل بوساطة الإمارات العربية المتحدة، وأعلن عنها بوتين خلال مكالمته الهاتفية أمس الثلاثاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن وقف إطلاق النار، حيث وعد بالإفراج عن 23 أسيرا مصابين بجروح خطيرة.