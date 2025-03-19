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لحمايتها.. ترامب يقترح استحواذ أمريكا على محطات الطاقة الأوكرانية

10:00 م الأربعاء 19 مارس 2025

محطات الطاقة الأوكرانية أرشيفية

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كييف (أوكرانيا) - (أ ب)

قال الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، إنهما أجريا مكالمة هاتفية بناءة بشأن التحرك نحو وقف إطلاق النار بين كييف وموسكو، فيما اقترح البيت الأبيض أن تتولى الولايات المتحدة السيطرة على محطات الطاقة الأوكرانية لضمان أمنها.

وأبلغ ترامب، زيلينسكي بأن الولايات المتحدة يمكن أن تكون "مفيدة للغاية في إدارة تلك المحطات بفضل خبرتها في مجال الكهرباء والمرافق"، وفقا لبيان للبيت الأبيض نقلا عن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ومستشار الأمن القومي مايك والتز، الذي وصف المكالمة بأنها كانت "رائعة".

وأضاف ترامب أن "الملكية الأمريكية لهذه المحطات يمكن أن تكون أفضل حماية لهذه البنية التحتية".

وناقش زيلينسكي وترامب بشكل عام إمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وفقا لمسؤول أوكراني رفيع المستوى تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بدعوى أنه غير مخول بالتعليق علنا.

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محطات الطاقة الأوكرانية دونالد ترامب فولوديمير زيلينسكي وقف إطلاق النار بين كييف وموسكو
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