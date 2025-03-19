إعلام حوثي: 9 مصابين بغارات أمريكية على صنعاء

وكالات

أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن، الأربعاء، بإصابة 7 نساء وطفلين في عدوان أمريكي على حي سكني بمديرية الثورة بمحافظة صنعاء.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحوثيين في اليمن اليوم الأربعاء بـ"الإبادة التامة"، مع شن ضربات جوية أمريكية للمواقع الخاضعة لسيطرتهم، وزيادة الضغط على إيران، الداعم الرئيسي للجماعة الحوثية.

واستهدفت الضربات العاصمة اليمنية صنعاء، التي يسيطر عليها الحوثيون، بالإضافة إلى معقلهم في صعدة في شمال غرب اليمن مساء اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت قناة "المسيرة" الإخبارية الفضائية التابعة للحوثيين.

وقالت القناة أيضا إنه كانت هناك ضربات في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، على الرغم من أن الجيش الأمريكي لم يقدم بيانا تفصيليا للأماكن المستهدفة منذ بدء حملة الغارات الجوية، وكانت الضربات الأولى في نهاية هذا الأسبوع قد أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 53 شخصا، من بينهم أطفال، وإصابة آخرين.

ومع شن الضربات، كتب ترامب على موقع "تروث سوشيال" الخاص به أنه "تم إلحاق أضرار هائلة بالحوثيين الهمجيين".

وأضاف ترامب "شاهدوا كيف سيصبح الأمر أسوأ تدريجيا.. إنها ليست حتى معركة عادلة ولن تكون أبدا.. ستتم إبادتهم تماما".

وفي الوقت نفسه، حذر ترامب إيران من تسليح الحوثيين، زاعما، دون تقديم أدلة، أن طهران "قلصت من قوة المعدات العسكرية والدعم العام للحوثيين".

وأضاف "يجب على إيران وقف إرسال هذه الإمدادات على الفور".