البث العبرية: لا تقدم في المفاوضات مع حماس

وكالات

قالت هيئة البث العبرية نقلا عن مصادر مطلعة، الأربعاء، إنه لا يوجد تقدم في المفاوضات مع حماس.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، أن كل الخيارات متاحة في غزة بما في ذلك المقترح الأمريكي الذي رفضته حماس.

وأكدت الخارجية الأمريكية في بيان، أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب إسرائيل في كل الظروف وستواصل العمل على وقف النزاع.

وأشارت الخارجية الأمريكية، إلى أن "ما أوصلنا إلى الوضع اليوم في غزة هو هجوم 7 أكتوبر"، زاعمة أنه كان أمام حماس عرض كجسر يصلها بالمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة لكنها رفضته.

وقالت الخارجية الأمريكية، إن الرئيس دونالد ترامب لا يريد يوما أو أسبوعا من السلام في الشرق الأوسط بل حلا دائما، مؤكدة أن هناك نافذة لتغيير مسار الأمور في الشرق الأوسط.

وشددت الخارجية الأمريكية، على أن الرئيس ترامب سيقوم بما هو لازم لإيجاد حل للصراع في الشرق الأوسط.