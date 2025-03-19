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مسؤولون إسرائيليون: إذا دخل الجيش غزة فلن يخرج منها بسرعة

09:04 م الأربعاء 19 مارس 2025

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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وكالات

قالت صحيفة "معاريف" العبرية، الأربعاء، إن القيادة السياسية في إسرائيل تشير إلى نية التصعيد مع حماس، موضحة أن الهدف هو فرض ضغط عسكري كبير على حماس لإجبارها على قبول خطة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

وأشارت مصادر سياسية إسرائيلية، إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ الآن المرحلة الأولى من العملية التي تشمل غارات جوية مكثفة واستهداف كبار قادة حماس.

وأكد مصدر إسرائيلي، أنه إذا استمرت حماس في تعنتها فسينتقل جيش الاحتلال بعد بضعة أيام إلى المرحلة التالية.

وأوضحت الصحيفة العبرية، أن المرحلة التالية من العملية العسكرية في غزة ستكون أكثر شراسة وستشمل توغلا بريا.

وشددت مصادر إسرائيلية رفيعة، على أنه إذا دخل جيش الاحتلال الإسرائيلي غزة فلن يخرج منها بسرعة.

وكشفت الصحيفة العبرية، أن الهدف البعيد هو نقل السيطرة على غزة إلى جهات عربية معتدلة وليس إلى السلطة الفلسطينية بشكلها اليوم.

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