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مسؤولان أمريكيان: زيلينسكي شكر ترامب على جهوده لتحقيق السلام في أوكرانيا

08:53 م الأربعاء 19 مارس 2025

ماركو روبيو

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وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ومستشار الأمن القومي مايك والتز في بيان مشترك، الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أجريا اتصالا رائعا.

وأشار المسؤولان الأمريكيان، إلى أن زيلينسكي شكر ترامب على دعمه خصوصا بصواريخ جافلين التي كان أول من قدمها لأوكرانيا، كما شكره على جهوده لتحقيق السلام في أوكرانيا.

وأوضح المسؤولان الأمريكيان، أن ترامب وزيلينسكي اتفقا على مواصلة العمل لإنهاء الحرب بشكل فعلي وإمكانية تحقيق سلام دائم، لافتين إلى أن ترامب أطلع زيلينسكي بشكل كامل على اتصاله مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والقضايا الرئيسية التي تمت مناقشتها.

وأشار روبيو ووالتز، إلى أن زيلينسكي طلب من الرئيس ترامب أنظمة دفاع جوي لحماية المدنيين خصوصا صواريخ باتريوت، مؤكدين أن الرئيس الأمريكي وافق على العمل مع زيلينسكي للبحث عما هو متاح من أنظمة دفاع جوي خصوصا في أوروبا.

ولفت المسؤولان إلى أن الرئيسين ترامب وزيلينسكي استعرضا الوضع في كورسك الروسية واتفقا على تبادل المعلومات بشكل وثيق.

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وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مايك والتز ترامب زيلينسكي السلام في أوكرانيا
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