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حماس: نحمل إسرائيل وقيادتها الإرهابية المسؤولية عن تداعيات التوغّل البري وسط غزة

08:43 م الأربعاء 19 مارس 2025

التوغل البري وسط غزة أرشيفية

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غزة - (د ب أ)

حملت حركة حماس الفلسطينية إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تداعيات التوغّل البري وسط قطاع غزة.

وقالت حماس في بيان مساء اليوم الأربعاء "نحمّل الاحتلال الصهيوني وقيادته الإرهابية المجرمة المسؤولية الكاملة عن تداعيات التوغّل البري وسط قطاع غزة (محور نتساريم)، والذي يُعَد خرقًا جديدًا وخطيرًا لاتفاق وقف إطلاق النار الموقّع".

وأوضح البيان، الصادر على المنصة الرسمية لحماس على تليجرام "إن تكرار التهديدات الصهيونية على لسان وزير الحرب الصهيوني بتهجير شعبنا من أرضه، يكشف عمق الأزمة التي تعيشها حكومة مجرم الحرب نتنياهو، وهي تهديدات لن تُضعف عزيمة شعبنا الفلسطيني، ولن تنال من تمسّكه بأرضه وحقوقه الوطنية".

وأكدت الحركة أن "شعبنا الفلسطيني سيبقى صامدًا في أرضه، متشبثًا بحقوقه، وسيُفشل كل محاولات التهجير القسري أو الطوعي، ونقولها بوضوح: لا هجرة إلا إلى القدس".

كما أكدت الحركة تمسكها بـ "اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع، وندعو الوسطاء الضامنين إلى تحمّل مسؤولياتهم في لجم هذه الخروقات والانتهاكات غير المسؤولة، وإلزام مجرم الحرب نتنياهو بالتراجع عنها، وتحميله المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات قد تنجم عنها".

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