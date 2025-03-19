الحوثيون: غارات جوية أمريكية تستهدف مناطق في اليمن

وكالات

أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين) اليمنية، بأن عدوان أمريكي يستهدف محيط مدينة صعدة شمالي اليمن.

وأضافت أن عدوان أمريكي يستهدف مديرية السوادية بمحافظة البيضاء اليمنية

وفي سياق منفصل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن هناك تقارير تشير إلى أن إيران لا تزال ترسل كميات كبيرة من الأسلحة للحوثيين رغم تخفيض دعمها لهم.

وأضاف ترامب، "على إيران وقف إرسال الأسلحة للحوثيين على الفور وأن تتركهم يقاتلون بأنفسهم"، معلنًا أنه "سيتم القضاء على الحوثيين تمامًا".

وتابع الرئيس الأمريكي، "الحوثيون سيخسرون في جميع الأحوال لكن وقف إيران إمداداتها سيجعلهم يخسرون بسرعة"، مشيرًا إلى أنه تم إلحاق أضرار جسيمة بالحوثيين و"سيزداد الوضع سوءا بالنسبة لهم تدريجيًا".

وأعلن الحوثيون، مساء أمس الثلاثاء، تشييع جثامين ستة من مقاتليهم قتلوا خلال "معركة الفتح المبين والجهاد المقدس"، في إشارة إلى الضربات الأمريكية التي استهدفت مواقع خاضعة لسيطرة الجماعة في اليمن.

ومنذ السبت الماضي، واصلت القوات الأمريكية، شن غارات مكثفة على مواقع الحوثيين في عدة محافظات يمنية، وسط تقارير من واشنطن عن مقتل قادة في الجماعة.