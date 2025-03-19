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وصول التوأم الطفيلي المصري إلى السعودية لإجراء عملية فصلهما

07:49 م الأربعاء 19 مارس 2025

وصول التوأم الطفيلي المصري إلى السعودية لإجراء عمل

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كتب- هاني رجب:

وصل إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، اليوم الأربعاء، التوأم الطفيلي المصري "محمد عبدالرحمن جمعة" برفقة ذويهم، وجاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ونُقل التوأم المصري فور وصولهما إلى مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بوزارة الحرس الوطني؛ لدراسة حالتهما والنظر في إمكانية إجراء عملية فصلهما.

صورة 1وتأتي هذه العملية في إطار البرنامج السعودي لفصل التوائم الملتصقة ومد يد العون لمثل هذه الحالات الحرجة في جميع أنحاء العالم دون تمييز.

وبدورهما، عبّر والدا التوأم الطفيلي المصري عن شكرهما وامتنانهما للملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد محمد بن سلمان، وللبرنامج السعودي لفصل التوائم الملتصقة، كما عبرا عن شكرهما للسفارة السعودية في مصر على ما وجدوه من عناية واهتمام.

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التوأم الطفيلي المصري السعودية مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال
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