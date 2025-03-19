ترامب: سيتم القضاء على الحوثيين تمامًا

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن هناك تقارير تشير إلى أن إيران لا تزال ترسل كميات كبيرة من الأسلحة لجماعة أنصار الله (الحوثيين) اليمنية رغم تخفيض دعمها لهم.



وأضاف ترامب، "على إيران وقف إرسال الأسلحة للحوثيين على الفور وأن تتركهم يقاتلون بأنفسهم"، معلنًا أنه "سيتم القضاء على الحوثيين تمامًا".



وتابع الرئيس الأمريكي، "الحوثيون سيخسرون في جميع الأحوال لكن وقف إيران إمداداتها سيجعلهم يخسرون بسرعة"، مشيرًا إلى أنه تم إلحاق أضرار جسيمة بالحوثيين و"سيزداد الوضع سوءا بالنسبة لهم تدريجيًا".

وأعلن الحوثيون، مساء أمس الثلاثاء، تشييع جثامين ستة من مقاتليهم قتلوا خلال "معركة الفتح المبين والجهاد المقدس"، في إشارة إلى الضربات الأمريكية التي استهدفت مواقع خاضعة لسيطرة الجماعة في اليمن.



ويأتي ذلك تزامنًا مع التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة والحوثيين، عقب إعلان الجماعة استئناف حظر مرور السفن الإسرائيلية في مناطق العمليات التي أعلنوا عنها وهي البحران الأحمر والعربي وباب المندب.



ومنذ السبت الماضي، واصلت القوات الأمريكية، شن غارات مكثفة على مواقع الحوثيين في عدة محافظات يمنية، وسط تقارير من واشنطن عن مقتل قادة في الجماعة.