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حماس: الإدارة الأمريكية تتحمل مسؤولية الدماء البريئة التي تُراق في غزة

06:48 م الأربعاء 19 مارس 2025

حماس

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وكالات


أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن الجرائم الوحشية التي يرتكبها جيش الاحتلال بقطاع غزة تعد جرائم حرب وإبادة جماعية تستوجب تحركًا عاجلًا.


وفي بيان صادر عنها، قالت حماس إن الإدارة الأمريكية تتحمل مسؤولية مباشرة عن الدماء البريئة التي تُراق في قطاع غزة، وتتحمل كذلك مسؤولية قتل الاحتلال 200 طفلًا و100 امرأة بالغطاء السياسي وبالسلاح الأمريكي.


ودعت حماس الوسطاء الضامنين إلى تحمل مسؤولياتهم في "لجم هذا العدوان الوحشي على قطاع غزة".


كما وجهت الحركة نداء إلى الأمتين العربية والإسلامية دولًا وشعوبًا للتحرك العاجل على جميع الأصعدة لنصرة غزة، ودعتهما لتفعيل أدوات الضغط والإسناد لوقف العدوان ورفع الحصار عن سكان غزة.

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حماس غزة جيش الاحتلال
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