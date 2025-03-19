ترامب: أجريت اليوم اتصالًا هاتفيًا جيدًا جدًا مع زيلينسكي

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "أنهيت للتو اتصالًا هاتفيًا جيدًا جدًا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي".

وأشار ترامب، إلى أن الاتصال الهاتفي مع زيلنسكي تناول في معظمه مضمون محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التي أجريت أمس الثلاثاء.

وتابع الرئيس الأمريكي، "نحن على مسار السلام في أوكرانيا"، مضيفًا "سأطلب من وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي توفير التفاصيل بشأن اتصالي مع زيلنسكي".

وأعلن ترامب، أمس الثلاثاء، أنه اتفق مع بوتين على وقف فوري لإطلاق النار يشمل جميع مصادر الطاقة والبنية التحتية في روسيا وأوكرانيا.

وقال المتحدث باسم مقر الرئاسة الروسية (الكرملين)، أمس الثلاثاء، إن ترامب اقترح وقفًا متبادلًا لاستهداف منشآت الطاقة بين روسيا وأوكرانيا لمدة 30 يومًا، وهو ما وافق عليه بوتين وأصدر أوامره للجيش الروسي بتنفيذه.

كما أبلغ بوتين، ترامب بأنه سيتم تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا في 19 مارس الجاري، بحيث يشمل 175 أسيرًا من كل جانب، إلى جانب إعادة 23 جنديًا أوكرانيًا مصابين بجروح خطيرة كبادرة حسن نية.