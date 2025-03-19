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البث الإسرائيلية: أرض الصومال يضع شرطًا لبحث استقبال سكان غزة

06:36 م الأربعاء 19 مارس 2025

الصومال

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وكالات

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن وزير خارجية إقليم أرض الصومال، قوله "منفتحون على بحث استقبال سكان قطاع غزة لكن يجب أن نحصل على اعتراف".

وقبل أيام ذكر مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون، أن الولايات المتحدة وإسرائيل تواصلتا مع مسؤولين من ثلاث حكومات في شرق أفريقيا لبحث استخدام أراضيها كوجهات محتملة لإعادة توطين الفلسطينيين الذين يتم تهجيرهم قسريًا من قطاع غزة وفقًا لخطة اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبرغم أن إقليم أرض الصومال قد أعلن انفصاله من جانب واحد عن جمهورية الصومال الفيدرالية في مطلع التسعينيات، فإنه لم ينل اعتراف أي دولة في العالم منذ ذلك الوقت.

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الصومال غزة إسرائيل
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