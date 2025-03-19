الرئيس اللبناني: إسرائيل رفضت كل الاقتراحات التي قدمناها لإخلاء التلال الخمسة

وكالات

قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، إن استمرار احتلال إسرائيل أراضي بالجنوب يعرقل تنفيذ القرار 1701 ويتناقض مع اتفاق وقف إطلاق النار.

وصرح عون، بأن إسرائيل رفضت كل الاقتراحات التي قدمها لبنان لإخلاء التلال الخمسة، ولا تزال تل أبيب تحتفظ بأسرى لبنانيين.

وفي وقتٍ سابق، أعلن الرئيس اللبناني، أنه لا استقرار في لبنان مع التوتر على الحدود الجنوبية ودون تطبيق القرارات الدولية وانسحاب الاحتلال من مناطق الجنوب.

وأشار عون، إلى أن إعادة إعمار ما دمرته الحرب يتطلب تضافر جهود الدولة في الداخل والخارج والأشقاء والأصدقاء، داعيًا المجتمع الدولي للوقوف أمام مسؤولياته والإيفاء بضماناته وتعهداته.

وكان مسؤول أمريكي كبير قد صرح بأن إسرائيل ولبنان اتفقتا، بوساطة أمريكية وحضور فرنسي، على بدء مفاوضات لحل النزاعات على الحدود البرية بين البلدين، إلا أن جيش الاحتلال مازال يوجه ضربات ضد الجنوب اللبناني.

وتتواجد إسرائيل في 5 مناطق بجنوب لبنان لفترة غير محددة، بغض النظر عن تطور المحادثات بشأن تسوية الخلافات الحدودية الإسرائيلية اللبنانية، وفق ما أعلنه وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس.