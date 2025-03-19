الجيش الإسرائيلي: بدأنا عملية برية محدودة وسط قطاع غزة

وكالات





أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أنه بدأ عملية برية وصفها بـ "المحدودة" وسط قطاع غزة.

وأضاف جيش الاحتلال، في بيان، أن بدء العملية البرية بغزة يهدف لتوسيع ما وصفها بالمنطقة الدفاعية ووضع خط بين شمال القطاع وجنوبه، مشيرًا إلى أن قواته تسيطر على وسط محور نتساريم بقطاع غزة.

وتابع: "قوات لواء جولاني ستتمركز في المنطقة الجنوبية وستكون جاهزة للعمل داخل قطاع غزة، وسنواصل العمل ضد (التنظيمات الإرهابية) في القطاع لحماية مواطني إسرائيل".



وأفادت القناة 14 الإسرائيلية، بأن القوات الإسرائيلية دخلت جزئيًا إلى محور نتساريم، "ولا تسيطر عليه بشكل كامل حتى اللحظة".

وفي سياق متصل، أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن القوات الأجنبية المخولة بالتفتيش على محور نتساريم غادرت المكان أمس.