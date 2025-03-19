إعلان

وزير الدفاع الإسرائيلي: قريبًا ستبدأ عملية إخلاء السكان من مناطق بقطاع غزة

05:55 م الأربعاء 19 مارس 2025

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، "قريبًا ستبدأ عملية إخلاء السكان من مناطق بقطاع غزة".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن قواته تسيطر على وسط محور نتساريم بقطاع غزة، مضيفًا "بدأنا عملية برية محدودة في وسط قطاع غزة بهدف توسيع المنطقة الدفاعية ووضع خط بين شمال القطاع وجنوبه".

وتابع: "قوات لواء جولاني ستتمركز في المنطقة الجنوبية وستكون جاهزة للعمل داخل قطاع غزة، وسنواصل العمل ضد (التنظيمات الإرهابية) في القطاع لحماية مواطني إسرائيل".

وفي سياق متصل، أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن القوات الأجنبية المخولة بالتفتيش على محور نتساريم غادرت المكان أمس.

وشهد قطاع غزة، منذ فجر أمس الثلاثاء، سلسلة مجازر ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، استهدفت المنازل السكنية والمناطق المأهولة بالمدنيين، ما أسفر عن استشهاد 436 فلسطينيًا، وإصابة 678 شخصًا، وفق وزارة الصحة بغزة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قطاع غزة يسرائيل كاتس جيش الاحتلال الإسرائيلي قوات لواء جولاني غزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

أول تعليق من رئيس الوزراء على أنباء بيع بنك القاهرة
"توتا" ضيف مقلب رامز جلال.. معلومات عن الفنان محمد عبد الرحمن
الفلك الدولي: رؤية هلال شوال السبت غير ممكنة.. والعيد الاثنين لمن يشترط الرؤية الشرعية
أجواء شتوية وأمطار وبرودة.. الأرصاد تعلن طقس الأيام المقبلة
لماذا خفض أكبر بنكين حكوميين سعر الفائدة على الشهادات بالدولار؟