وزير الدفاع الإسرائيلي: قريبًا ستبدأ عملية إخلاء السكان من مناطق بقطاع غزة

وكالات

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، "قريبًا ستبدأ عملية إخلاء السكان من مناطق بقطاع غزة".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن قواته تسيطر على وسط محور نتساريم بقطاع غزة، مضيفًا "بدأنا عملية برية محدودة في وسط قطاع غزة بهدف توسيع المنطقة الدفاعية ووضع خط بين شمال القطاع وجنوبه".

وتابع: "قوات لواء جولاني ستتمركز في المنطقة الجنوبية وستكون جاهزة للعمل داخل قطاع غزة، وسنواصل العمل ضد (التنظيمات الإرهابية) في القطاع لحماية مواطني إسرائيل".

وفي سياق متصل، أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن القوات الأجنبية المخولة بالتفتيش على محور نتساريم غادرت المكان أمس.

وشهد قطاع غزة، منذ فجر أمس الثلاثاء، سلسلة مجازر ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، استهدفت المنازل السكنية والمناطق المأهولة بالمدنيين، ما أسفر عن استشهاد 436 فلسطينيًا، وإصابة 678 شخصًا، وفق وزارة الصحة بغزة.